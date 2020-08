Grecia, scossa di terremoto 5.2 al largo del Peloponneso: avvertita anche ad Atene (Di lunedì 17 agosto 2020) Questa mattina, alle 10.27 ora locale, 9:27 in Italia,, nella meridionale è stata registra una forte scossa di di magnitudo 5,2, avvertita anche ad Atene. Attualmente non sono stati segnalati feriti o ... Leggi su leggo

TRIESTEALLNEWS : Questa mattina, alle 10.27 ora locale (9:27 in Italia), nella #Grecia meridionale è stata registra una forte scossa… - zazoomblog : Terremoto in Grecia forte scossa di magnitudo 5.1: la situazione - #Terremoto #Grecia #forte #scossa - zazoomblog : Forte scossa di terremoto nel sud della Grecia [LIVE] - #Forte #scossa #terremoto #della - InMeteo : NEWS: Intensa scossa di terremoto in Grecia: trema la capitale Atene - LecceSette : Terremoto di magnitudo 4.1 in Grecia: scossa percepita anche nel Salento -