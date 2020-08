Grecia, centinaia di migranti espulsi illegalmente fuori dallo stato (Di lunedì 17 agosto 2020) In Grecia, un’inchiesta giornalistica americana rischia di far sprofondare l’esecutivo ellenico in una crisi senza precedenti. Il governo avrebbe infatti espulso illegalmente centinaia di migranti violando il diritto internazionale. Un’inchiesta del New York Times è destinata a provocare un vero e proprio terremoto politico in Grecia. Il giornale americano sostiene infatti che il governo ellenico … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

