Grande Fratello | Martina Nasoni e la nuova operazione al cuore | «Sono in ansia | non lo posso nascondere»

Ultime Notizie dalla rete : Grande Fratello Il cast del Grande Fratello VIP: nella casa anche Ventola e il fratello di Balotelli Goal.com Milo Coretti, dal Gf all’accusa di truffa: oggi a 43 anni è molto cambiato

Riuscì a conquistare la vittoria con la sua simpatia. Oggi è un’altra persona Vinse la settimana edizione del Grande Fratello, ma non riuscì ad avere la fortuna sperata nel mondo dello spettacolo. Di ...

Martina Nasoni, vincitrice della sedicesima edizione del Grande Fratello, subirà una nuova operazione al cuore. L’ex gieffina infatti dovrà cambiare le batterie al suo pacemaker e non nasconde di esse ...

