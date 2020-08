Gp Spagna, Bottas bacchetta la Mercedes: “Ho perso 3 kg per le tute nere” (Di lunedì 17 agosto 2020) È andato tutto storto al pilota finlandese della Mercedes, Valterri Bottas, nel Gp di Spagna di ieri, che ha visto trionfare il suo compagno di squadra, Lewis Hamilton, oltre ad essere preceduto dalla Red Bull di Max Verstappen, che lo ha anche scavalcato al secondo posto della classifica iridata. Come se non bastasse, però, ad influire negativamente sulla sua prestazione sarebbero state, secondo la sua opinione , , le tute nere che la scuderia anglo-tedesca ha adottato per il campionato del mondo di Formula 1 2020 a sostegno della lotta contro il razzismo che vede promotore proprio Lewis Hamilton. Gp Spagna: trionfa Hamilton Se già durante la gara, nel corso di un team radio, il pilota finlandese si era lamentato definendo le tutte “fottutamente calde”, al ... Leggi su sport.periodicodaily

