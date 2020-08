Governo, Zingaretti “In gioco non solo alleanza ma tenuta nazione” (Di lunedì 17 agosto 2020) ROMA (ITALPRESS) – “La scelta di formare questo Governo da parte del Pd è stata lungimirante, anche se non vanno nascoste le difficoltà, le contraddizioni e anche i prezzi che noi abbiamo dovuto pagare in nome della salvezza della Repubblica”. Così il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, in un intervento su La Stampa. Sui fondi europei, il leader Dem osserva: “Pensiamo alle prove terribili che ci attendono. Non possiamo sbagliare. Non è in gioco un'alleanza di Governo ma la tenuta della nazione nei prossimi anni. Il Pd è il partito che intende guidare la transizione a un'altra Italia. Quando ci si chiede cos'è il Pd, io rispondo semplicemente: il Pd è la garanzia ed è il motore affinchè le cose ... Leggi su liberoquotidiano

Linkiesta : Il #Pd alla possibilità di restare al governo con il #M5S ha sacrificato ogni punto di programma per cui si è battu… - Linkiesta : L’attuale esecutivo ha costruito consenso con il credito guadagnato durante la prima fase dell’epidemia, ricavandon… - DanielaAiuto : “La Raggi non la appoggeremo mai!” is the new “Mai un governo con i 5 stelle!”. Oramai #Zingaretti ha la credibilit… - MAX18673 : RT @ebreieisraele: No #discoteche #movida #assembramenti in spiaggia puniti coi militari, si a #migranti stipati negli #hotspot e ai tendon… - seneca1900 : RT @seneca1900: Un pensiero a tutti gli elettori del Pd Ma dopo che renzi ha fatto l’accordo programmatico e politico per il governo nazi… -