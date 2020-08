Gli ultimi giorni del vecchio Medio Oriente (Di lunedì 17 agosto 2020) L’accordo tra Israele ed Emirati Arabi Uniti non incide più di tanto sugli equilibri nella regione. Che nei prossimi anni saranno determinati dal crollo del mercato petrolifero e dalle difficoltà economiche di alcuni paesi. Leggi Leggi su internazionale

emergenzavvf : Non solo soccorsi, più di 100 gli interventi svolti a #Nuoro per l’emergenza idrica: negli ultimi tre giorni… - matteosalvinimi : #Salvini: #Raggi si ricandida? I romani mi dicono: 'Mattè, mandatela a casa!'. Penso che si potrà godere gli ultimi… - matteosalvinimi : #Salvini: Serve un politico o un manager per la Capitale? Serve un sindaco normale. Qualcuno che abbia a cuore la c… - FPennabianca : RT @francescatotolo: Piccola raccolta di minacce e insulti che ricevo. Negli ultimi giorni poi gli #Haters si sono scatenati usando l'hasht… - Paola32099256 : È a noi anziani che stanno amareggiando gli ultimi scampoli di vita che ci restano! Già uscivamo poco, adesso vorre… -

Ultime Notizie dalla rete : Gli ultimi Gli ultimi dimenticati di Roma. «Così bloccano l'accoglienza» Avvenire Roma: closing concluso e intanto arriva Pedro

a Ciampino è sbarcato Pedro che sarà a tutti gli effetti il primo acquisto (a parametro zero) dell'era Friedkin. L'attaccante spagnolo domani sarà sottoposto a un controllo specifico alla spalla ...

Gli ultimi giorni del vecchio Medio Oriente

La “soluzione dei due stati” è ancora morta. L’accordo per aprire rapporti diplomatici tra Israele e gli Emirati Arabi Uniti – annunciato dal primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu il 13 agosto ...

a Ciampino è sbarcato Pedro che sarà a tutti gli effetti il primo acquisto (a parametro zero) dell'era Friedkin. L'attaccante spagnolo domani sarà sottoposto a un controllo specifico alla spalla ...La “soluzione dei due stati” è ancora morta. L’accordo per aprire rapporti diplomatici tra Israele e gli Emirati Arabi Uniti – annunciato dal primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu il 13 agosto ...