Giulia Latorre, la figlia del marò: ‘Amo le donne e mio padre mi appoggia’ (Di lunedì 17 agosto 2020) Si torna a parlare di Giulia Latorre, la figlia del marò Massimiliano Latorre che con Salvatore Girone era stato arrestato nel 2012 dalla polizia indiana per il ‘caso dell’Enrica Lexie’. La giovane già nel 2016 aveva fatto coming out sui social per poi parlarne in tv da Barbara d’Urso, e ora intervistata dal Corriere della Sera racconta le giornate trascorse come bagnina al lido di San Pietro in Bevagna, nel Tarantino, in questa strana estate 2020. Giulia Latorre e il coming out Oltre 16mila follower su Instagram, Giulia Latorre è stata oggetto di attenzioni da parte di bagnanti uomini, ma invano: “Ci ho riso sopra”, confessa. “Spesso gli approcci sono divertenti. Quando rispondo che amo le ... Leggi su tvzap.kataweb

borghi_claudio : Intanto al Corriere preme farci sapere che la figlia di uno dei Marò è lesbica. - Corriere : «Mi piacciono le donne» - Corriere : Giulia Latorre, figlia di uno dei due marò: «Corteggiatori delusi: amo le donne» - Efisio31251859 : RT @borghi_claudio: Intanto al Corriere preme farci sapere che la figlia di uno dei Marò è lesbica. - gesalquadrato : RT @Corriere: «Mi piacciono le donne» -

Ultime Notizie dalla rete : Giulia Latorre Per il papà ha fatto il tifo tutta l'Italia, ora la figlia ribadisce la sua sessualità Caffeina Magazine Ora la figlia del Marò si confessa: "Tanti ci provano, ma io amo loro"

Il cognome è di quelli "ingombranti" ma lei, Giulia Latorre, figlia del Marò Massimiliano Latorre, sa il fatto suo e sulle pagine del Corriere si è raccontata senza veli. Nel 2012 il padre fu arrestat ...

Giulia Latorre, figlia del marò Massimiliano: «Faccio la bagnina e mi piacciono le donne»

Il coming out Giulia Latorre, figlia di Massimiliano, lo aveva fatto già nel 2016. In una lettera aperta pubblicata sulla pagina Facebook di «OmofobiaStop» aveva scritto, difendendo le unioni civili: ...

Il cognome è di quelli "ingombranti" ma lei, Giulia Latorre, figlia del Marò Massimiliano Latorre, sa il fatto suo e sulle pagine del Corriere si è raccontata senza veli. Nel 2012 il padre fu arrestat ...Il coming out Giulia Latorre, figlia di Massimiliano, lo aveva fatto già nel 2016. In una lettera aperta pubblicata sulla pagina Facebook di «OmofobiaStop» aveva scritto, difendendo le unioni civili: ...