Giulia Latorre, figlia del marò Massimiliano: «Faccio la bagnina e mi piacciono le donne» (Di lunedì 17 agosto 2020) Ha 26 anni, tanti follower su Instagram e quest’estate fa la bagnina nel Tarantino. Stiamo parlando di Giulia Latorre, la figlia di Massimiliano, uno dei due marò arrestati dalla polizia indiana nel 2012 al largo della costa del Kerala, nel cosiddetto «caso dell’Enrica Lexie». Nell’intervista al Corriere della Sera la giovane ha parlato della sua omosessualità. «Mi piacciono le donne», ha detto Giulia Latorre, spiegando che basta questa semplice frase per tenere lontano i soliti marpioni sulla spiaggia: «Spesso gli approcci sono divertenti. Quando rispondo che amo le donne qualcuno ci resta di sasso, ma pazienza». leggi anche l’articolo ... Leggi su urbanpost

Corriere : «Mi piacciono le donne» - Corriere : Giulia Latorre, figlia di uno dei due marò: «Corteggiatori delusi: amo le donne» - ParaBellum____ : RT @borghi_claudio: Intanto al Corriere preme farci sapere che la figlia di uno dei Marò è lesbica. - pinkdor74 : RT @borghi_claudio: Intanto al Corriere preme farci sapere che la figlia di uno dei Marò è lesbica. - atestaltasempre : RT @borghi_claudio: Intanto al Corriere preme farci sapere che la figlia di uno dei Marò è lesbica. -

Ultime Notizie dalla rete : Giulia Latorre

Blog Tivvù

Il coming out Giulia Latorre, figlia di Massimiliano, lo aveva fatto già nel 2016. In una lettera aperta pubblicata sulla pagina Facebook di «OmofobiaStop» aveva scritto, difendendo le unioni civili: ..."Grazie ma a me piacciono le donne". A Giulia Latorre, figlia del marò Massimiliano Latorre, non mancano coraggio e schiettezza. Il coraggio quello di uscire allo scoperto sulla propria omosessualità ...