Giulia Cavaglià dopo l’addio a Sole ha trovato la sua cura: cosa ha fatto? (Di lunedì 17 agosto 2020) Improvvisamente si sono detti addio Giulia Cavaglià una delle ex tronista più discusse di Uomini e Donne e Francesco Sole noto per essersi conquistato il titolo di poeta del web. Negli ultimi mesi i due sono apparsi sempre molto innamorati, presi l’uno dall’altro, e non hanno mai nascosto i loro sentimenti e la loro passione. Ignoti i motivi dell’addio ma non le frecciatine che i due nelle ultime settimane si sono scambiati: Giulia Cavaglià e Francesco Sole stanno trascorrendo l’estate separati e hanno deciso d’andare avanti con le loro vite optando per un addio davvero inaspettato. L’ex tronista sta cercando di trovare la cura giusta per andare avanti, dimenticare un uomo apparentemente innamorato e pieno d’attenzioni come ... Leggi su quotidianpost

QuotidianPost : Giulia Cavaglià dopo l’addio a Sole ha trovato la sua cura: cosa ha fatto? - gossipblogit : Francesco Sole e Giulia Cavaglià: amore finito. L'addio è definitivo - toysblogit : Francesco Sole e Giulia Cavaglià: amore finito. L'addio è definitivo - blogtivvu : Francesco Sole e Giulia Cavaglià, un gesto sancisce l’addio: è finita dopo il famoso video della “pipì in giardino”… - blogtivvu : Francesco Sole e Giulia Cavaglià, un gesto sancisce l’addio: finita dopo la “pipì in giardino”?… -

Ultime Notizie dalla rete : Giulia Cavaglià Francesco Sole insieme a una bionda | Giulia Cavaglià è stata abbandonata ? MeteoWeek