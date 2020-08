Giugliano, manca accordo Pd-M5s. “Così l’asse salta anche negli altri comuni” (Di lunedì 17 agosto 2020) Giugliano. Dopo la breve pausa di Ferragosto, è tempo di chiudere il risiko delle candidature. mancano pochissimi giorni ormai alla consegna delle liste, previste entro sabato 22 agosto alle ore 12. A Giugliano per completare il puzzle delle amministrative resta da capire solo cosa farà il Movimento 5 Stelle. I pentastellati locali avevano proposto il … L'articolo Giugliano, manca accordo Pd-M5s. “Così l’asse salta anche negli altri comuni” Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

