Giovani "alloggiano" nel Paladua, scoperti e denunciati dalla Polizia Municipale (Di lunedì 17 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Due Giovani donne ed un ragazzo sono stati sorpresi dalla Polizia Municipale a bivaccare all'interno del Paladua, noto anche come PalaValentino Ferrara al Rione Ferrovia questa mattina alle 9:30 circa. Per il terzetto è scattata la denuncia a piede libero per occupazione abusiva di edificio pubblico essendo l'immobile, adibito a palestra sportiva per la pallamano, di proprietà del Comune di Benevento. I vigili urbani sono intervenuti nella struttura con ingresso in via Cosimo Nuzzolo a seguito di una segnalazione da parte dei residenti della zona. I Giovani nella mattinata odierna hanno anche svuotato un estintore.

