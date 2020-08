Giornalista aggredita a Barcarello, Odg Sicilia: 'Preoccupante violenza gratuita' (Di lunedì 17 agosto 2020) Riprende sgombero accampamenti in spiaggia, Giornalista aggredita: 'Colpita con calci e pugni' 16 August 2020 VIDEO - 'Levati da qui': le immagini dell'aggressione alla cronista a Barcarello 16 August ... Leggi su palermotoday

eziomauro : Palermo, giornalista filma la tendopoli: aggredita dagli occupanti. 'Mi hanno salvata i carabineri' - NicolaMorra63 : Il sonno della ragione genera mostri. Ed indifferenza alla bestialità di tanti presunti esseri umani che decidono d… - Gina76280162 : RT @Misurelli77: Il #lockdown in questo Paese di Disagiati è il male minore Palermo,giornalista filma la tendopoli: aggredita dagli occupan… - PalermoToday : Giornalista aggredita a Barcarello, Odg Sicilia: 'Preoccupante violenza gratuita' - sara80elmi : RT @Misurelli77: Il #lockdown in questo Paese di Disagiati è il male minore Palermo,giornalista filma la tendopoli: aggredita dagli occupan… -

