“Gioele vivo dopo l’incidente, con la mamma”. Viviana Parisi, parla il testimone: “Ho visto cosa faceva” (Di lunedì 17 agosto 2020) Un altro tassello importante nell’intricata storia legata alla morte di Viviana Parisi, la dj di 43 anni deceduta a Caronia (Messina) e alla scomparsa di suo figlio Gioele di appena 4 anni, che non è ancora stato trovato nonostante giorni e giorni intensi di ricerche. Il procuratore di Patti, Angelo Cavallo, ha rivelato una notizia importante alla stampa: “dopo l’incidente stradale Gioele era vivo, in braccio alla madre, in posizione verticale e senza alcuna ferita”. A dirlo sarebbe stato un testimone che era sul posto. Inoltre, stando sempre a quanto affermato dal magistrato, “il bambino aveva gli occhi aperti e il teste è attendibile. A parlare con la procura sono stati testimoni che erano in vacanza in Sicilia e poi sono rientrati al ... Leggi su caffeinamagazine

Corriere : Viviana Parisi, c’è un testimone: «Dopo l’incidente Gioele era vivo» - codeghino10 : RT @ilgiornale: La testimonianza di un turista sulla scomparsa di Gioele: 'Era ancora vivo quando Viviana ha scavalcato il guardrail' https… - parisifrancesco : RT @Corriere: ?? C'è un testimone. Ecco cos'ha visto - BeliceIt : Gioele, c’è un testimone: “Vivo e in braccio a sua madre dopo l’incidente” - ilgiornale : La testimonianza di un turista sulla scomparsa di Gioele: 'Era ancora vivo quando Viviana ha scavalcato il guardrai… -

