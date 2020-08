Giffoni, festival al via domani con l’anteprima del film Disney, “L’unico e insuperabile Ivan” (Di lunedì 17 agosto 2020) La cinquantesima edizione del Giffonifilm festival prenderà il via domani, 18 agosto, con l’anteprima Disney+ ‘L’unico e insuperabile Ivan’ (dall’11 settembre in esclusiva sulla piattaforma di streaming). Ospite in presenza, presso la Giffoni Multimedia Valley, ci sarà il doppiatore italiano Federico Cesari, mentre saranno collegati in streaming esclusivo per un dibattito con i giurati Bryan Cranston, tra i protagonisti del film (già ospite del festival nel 2017), e la regista Thea Sharrock. Un’edizione importante questa, che festeggia i 50 anni di vita del festival per ragazzi più importante al mondo con un programma imponente. Oltre 100 ospiti e talent, 7 ... Leggi su ildenaro

