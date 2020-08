Giappone, il Pil crolla ma meno che altrove. Si muove la banca centrale cinese (Di lunedì 17 agosto 2020) Male ma non malissimo. Un “lockdown” parziale ha condotto ad una caduta del Prodotto interno lordo della terza economia al mondo del 7,8% nel secondo trimestre del 2020. Un calo pesante ma meno rispetto a quello del Pil britannico (- 20,4%), dell’area euro (- 12,1%) o degli Stati Uniti (-9,5%). Una forte contrazione di esportazioni e consumi sono alla basa del dato fortemente negativo.Hanno invece tenuto gli investimenti delle aziende private, solitamente la componente più variabile del Pil. In termini assoluti il valore del Pil nipponico è sceso a 485 trilioni di yen, poco meno di 4 mila miliardi di euro. Vengono così praticamente azzerati, almeno momentaneamente, gli effetti degli sforzi di politiche fiscali e monetarie fortemente orientate alla crescita. Dal Giappone è ... Leggi su ilfattoquotidiano

