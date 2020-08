Giallo di Viviana, spunta un testimone: 'Il piccolo Gioele era ancora vivo dopo l'incidente' (Di lunedì 17 agosto 2020) Il nostro giornale partner Quotidiano.net rivela oggi nei dettagli: 'Il procuratore ha aggiunto che Gioele 'aveva gli occhi aperti', sottolineando che il teste 'è attendibile'. A parlare sarebbero i '... Leggi su castedduonline

ziolions4219 : RT @CiaoKarol: Crema. Un nuovo giallo, Sabrina scomparsa da 48 ore. La sua auto trovata bruciata: Un nuovo giallo – Sabrina scomparsa da 48… - AlessandroV1953 : RT @Affaritaliani: Giallo dj Viviana, testimoni: 'Gioele dopo l'incidente era vivo e illeso' - Affaritaliani : Caso dj Viviana, testimoni: 'Gioele vivo e illeso dopo l'incidente' - Affaritaliani : Giallo dj Viviana, testimoni: 'Gioele dopo l'incidente era vivo e illeso' - CiaoKarol : Crema. Un nuovo giallo, Sabrina scomparsa da 48 ore. La sua auto trovata bruciata: Un nuovo giallo – Sabrina scompa… -

Ultime Notizie dalla rete : Giallo Viviana

Fanpage.it

Suicidio? Incidente? Vittime di animali inferociti? Solo ipotesi, dubbi tanti. E poi ci sono buchi temporali, testimoni ‘fantasma’. Cosi’ e’ sempre piu’ un rompicapo per gli investigatori il giallo de ..."Ho visto Gioele in braccio alla mamma". Sarebbe questo, in estrema sintesi, il contenuto della testimonianza resa agli inquirenti da un turista che, lo scorso lunedì 3 agosto, transitava sulla A20 Me ...