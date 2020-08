Giallo di Viviana, spunta un testimone: "Il piccolo Gioele era ancora vivo dopo l'incidente" (Di lunedì 17 agosto 2020) Il nostro giornale partner Quotidiano.net rivela oggi nei dettagli: "Il procuratore ha aggiunto che Gioele "aveva gli occhi aperti", sottolineando che il teste "è attendibile". A parlare sarebbero i "... Leggi su sardanews

Ivan Scalfarotto contro l'alleanza tra Movimento 5 Stelle e Partito democratico per le elezioni amministrative e e per le suppletive nel Nord Sardegna, dopo il via libera arrivato dai militanti grilli ...Sono stati decisi nuovi accertamenti sulle campagne di Caronia, dove si cerca ancora il piccolo Gioele. Ma com'è morta Viviana? "Ora la priorità è trovare il piccolo Gioele - dice ancora Cavallo - abb ...