Giallo di Caronia, ecco il testimone: “Dopo l’incidente Gioele era vivo in braccio a Viviana” (Di lunedì 17 agosto 2020) Dopo l’incidente stradale, quando Viviana Parisi ha scavalcato il guard rail, suo figlio Gioele “era vivo, in braccio alla madre, in posizione verticale e senza alcuna ferita”. Lo ha raccontato un testimone agli inquirenti che stanno cercando di far luce sulla morte della dj e sulla scomparsa del figlio di 4 anni. Il testimone è uno dei due turisti del Nord Italia che avevano assistito alla scena ma di cui si erano perse le tracce. Dopo i continui appelli, l’uomo si è finalmente messo in contatto con gli inquirenti e ha riferito quello che ha visto. “Il piccolo non era ferito né aveva sangue, il testimone ci ha detto che il bambino aveva gli occhi aperti e aveva il viso appoggiato sulla spalla destra della madre”, spiega il ... Leggi su tpi

