Giallo Caronia, testimoni: 'Gioele era vivo in braccio a madre' (Di lunedì 17 agosto 2020) Il piccolo Gioele "era vivo dopo l'incidente", era in braccio alla madre e non presentava ferite. A dirlo al procuratore di Patti, Angelo Cavallo, sono i testimoni che hanno assistito, lo scorso 3 ... Leggi su tg.la7

SofiaMa94711842 : RT @repubblica: Giallo di Caronia, il teste ai Pm: 'Dopo l'incidente Gioele era vivo, in braccio alla mamma' - cesaregiorgian1 : Giallo di Caronia, il teste alla polizia: 'Dopo l'incidente Gioele era vivo, in braccio alla mamma' - FEMsrl : Giallo di Caronia, il teste alla polizia: 'Dopo l'incidente Gioele era vivo, in braccio alla mamma' - NuovoSud : Il giallo di Caronia, teste racconta al pm: 'Ho visto Gioele vivo con la mamma dopo l'incidente' - SmorfiaDigitale : Giallo di Caronia, il teste alla polizia: 'Dopo l'incidente Gioele era vivo, in ... -