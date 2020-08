‘Gf 16’, non si arresta il successo di Gianmarco Onestini: ecco di quale nuovo programma sarà protagonista (Di lunedì 17 agosto 2020) È ormai inarrestabile il successo riscosso da Gianmarco Onestini. Il ragazzo, infatti, dopo il Gf 16, ha fatto fortuna in Spagna dove oggi è fortemente acclamato. Dopo la vittoria del reality El tiempo del Descuento, oggi Gianmarco si è buttato nel mondo della musica col suo primo singolo Maracaná. Ha superato più di un milione di visualizzazioni, segno di grande affetto da parte degli spagnoli. È così che lo stesso Onestini ha confessato di aver preso casa a Madrid per potersi stabilire definitivamente lì. Inoltre, la sua nuova fidanzata Jennifer è spagnola e questo è sicuramente un motivo in più per rimanere in terra iberica. Per di più, una nuova avventura televisiva lo attende all’orizzonte. Si ... Leggi su isaechia

zazoomblog : La ex GF Daniela Martani e la polemica sul traghetto: “Mi sono ribellata alla richiesta di indossare la mascherina”… - semielse : aWXh}gf #Brexit #?????? #????? #FF #???? #???????? #??????? #????????? #?????? #??? #?? #??? - peanuts_gf : RT @RobertoRedSox: Il 16 agosto 1924 fu ritrovato il corpo di Giacomo Matteotti assassinato due mesi prima dai fascisti per volontà esplici… - peanuts_gf : RT @Precipitevolis3: Il 16 agosto 1920 nasceva Bukowsky... ignaro che sarebbe diventato famoso sotto le foto dei vostri culi! - zazoomblog : Serena Enardu troppo superficiale Mancanza di rispetto fuori dal GF Vip Video - #Serena #Enardu #troppo… -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Gf 16’