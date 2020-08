‘Gf 15’, Rodrigo Alves diventa Jessica Alves e si sottopone a nuovi interventi per avere i fianchi di Kim Kardashian e il lato B di Jennifer Lopez: il risultato è sconvolgente! (Foto) (Di lunedì 17 agosto 2020) Gli appassionati del Grande Fratello ricorderanno senz’altro Rodrigo Alves. Il Ken umano divenuto noto grazie alla sua presenza nei salotti di Barbara D’Urso ha dato tanto materiale agli spettatori per chiacchierare: dapprima per i suoi innumerevoli ritocchi per somigliare il più possibile al fidanzato di Barbie e poi per il suo arresto avvenuto a Berlino. Ancora più recente è un’altra scelta di Rodrigo, ossia quella di cambiare sesso, ma sempre puntando sugli eccessi. Era stato proprio l’ex gieffino a raccontare, nel corso di un’intervista, di aver intenzione di diventare donna e di farsi rimuovere i genitali e proprio a Live – Non è La D’Urso si era mostrato come Jessica Alves. ... Leggi su isaechia

FrancescoLopane : RT @Pezzadazienda: Ieri ho discusso, civilmente, con sostenitori di clizia incorvaia (quella che dava dell'infame e del 'buscetta' al GF).… - Pezzadazienda : Ieri ho discusso, civilmente, con sostenitori di clizia incorvaia (quella che dava dell'infame e del 'buscetta' al… - Luca_15_5 : RT @Luca_15_5: Dona 1 euro ?? BauProgetto ?????? ??PER CREARE IL FURGONE???? ????STAFFETTA SOLIDALE????Che servirà per il trasporto di tutti i peloset… - Luca_15_5 : Dona 1 euro ?? BauProgetto ?????? ??PER CREARE IL FURGONE???? ????STAFFETTA SOLIDALE????Che servirà per il trasporto di tutti… - valeari88 : Paul, ma chi è la persona di Porto Empedocle che 'era innamorata di te e ha speso 15€ per votarti durante l'ultima… -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Gf 15’