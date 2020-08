Germania, procura Dresda: 'Nessun segno di violenza sul corpo del 37enne italiano' (Di lunedì 17 agosto 2020) Non ci sarebbero segni di violenza sul corpo del 37enne italiano morto a Dresda mentre era tenuto in custodia dalla polizia . Questo il risultato dell'autopsia disposta dalla procura della città ... Leggi su tgcom24.mediaset

Non ci sarebbero segni di violenza sul corpo del 37enne italiano morto a Dresda mentre era tenuto in custodia dalla polizia. Questo il risultato dell'autopsia disposta dalla procura della città tedesca.