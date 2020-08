Gazzetta - Nuova offerta per Under: Maksimovic e conguaglio robusto alla Roma (Di lunedì 17 agosto 2020) Nikola Maskimovic più dieci milioni alla Roma per avere Cengiz Under. Questa, secondo le informazioni raccolte dalla Gazzetta dello Sport, la Nuova offerta del Napoli per regalare a Gattuso l'esterno turco. Leggi su tuttonapoli

Si fermano le riprese del nuovo cinepanettone di Massimo Boldi e Christian De Sica, per due casi di Coronavirus registrati sul set. Il nuovo film, “Natale su Marte”, segna il ritorno sul grande scherm ...

Palladino è accusato di tentato omicidio

Il 42enne fa ritrovare alla polizia l’arma con cui ha gravemente ferito il tunisino 33enne che rimane in prognosi riservata REGGIO EMILIA. Si aggrava la posizione di Alessandro Palladino, il 42enne di ...

