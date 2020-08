Gazzetta: il Sassuolo non fa sconti al Napoli per Boga, vuole 40 milioni (Di lunedì 17 agosto 2020) La Gazzetta scrive che il Sassuolo non fa sconti al Napoli per Boga. Il Sassuolo non vuole fare sconti per Boga, per cui il club emiliano ha chiesto 40 milioni. E quindi il club azzurro segue anche Josip Brekalo, 22anni, esterno offensivo del Wolfsburg e della nazionale croata. In questa stagione il ragazzo ha sommato 34 presenze e 4 gol. Possiede una discreta qualità nel palleggio, ma il suo punto di forza è il dribbling. Il costo del suo cartellino si aggira intorno ai 15 milioni, ed è legato al club tedesco da un contratto con scadenza 2023. Qui invece lo scambio con la Roma tra Maksimovic e Under. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista

