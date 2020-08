Gazidis si esalta: “Il nuovo San Siro sarà lo stadio migliore in Europa” (Di lunedì 17 agosto 2020) Il CEO del Milan Ivan Gazidis ha parlato del nuovo stadio delle due milanesi in un’intervista al Daily Mail ha parlato del nuovo stadio di Milan e Inter. “San Siro è uno stadio iconico – ha detto – C’è una storia infinita in quell’edificio e abbiamo molto rispetto per questo. Il modo migliore per onorare la storia delle due società e di San Siro è creare un futuro per il club che abbraccerà e coinvolgerà la prossima generazione di fan e San Siro non è attrezzato per quel futuro, visto che diverse strutture non sono come vorremmo, ad esempio i bagni per i disabili. San Siro genera moltissimi ricordi ed emozioni, ma ... Leggi su calcioweb.eu

30 Stefano Pioli si è preso la sua rivincita con un finale di stagione entusiasmante e che ha regalato al Milan il ritorno in Europa League (resta da definire se dai preliminari o meno). Scacciato il ...

