Gazidis: «Il nuovo San Siro sarà lo stadio migliore d’Europa» (Di lunedì 17 agosto 2020) Ivan Gazidis ha parlato al Daily Mail del nuovo stadio San Siro: queste le parole dell’amministratore delegato rossonero Ivan Gazidis ha rilasciato una lunghissima intervista al Daily Mail dove ha parlato tra le tante cose anche del nuovo San Siro. Queste le parole dell’ad rossonero riportate da Calcioefinanza.it. SAN Siro – «San Siro è uno stadio iconico. C’è una storia infinita in quell’edificio e abbiamo molto rispetto per questo. Il modo migliore per onorare la storia delle due società e di San Siro è creare un futuro per il club che abbraccerà e coinvolgerà la prossima generazione di fan e San ... Leggi su calcionews24

