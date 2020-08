Gattino viaggia per 200 chilometri nel motore dell'auto, è salvo e cerca adozione (Di lunedì 17 agosto 2020) Storia a lieto fine per un Gattino. Il micio è stato è stato salvato dai vigili del fuoco di Prato insieme ai soccorritori dell'Ambulanza Veterinaria di EARTH Prato nella mattinata di ieri, domenica ... Leggi su lanazione

Prato, 17 agosto 2020 - Storia a lieto fine per un gattino. Il micio è stato è stato salvato dai vigili del fuoco di Prato insieme ai soccorritori dell’Ambulanza Veterinaria di EARTH Prato nella matti ...

Ha viaggiato da Punta Ala a Prato ed è stato estratto dai vigili del fuoco e dai volontari dell'associazione Earth PRATO. Un gattino è rimasto intrappolato nel vano motore di un'auto ed è stato recupe ...

