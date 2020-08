Gattaca, scienza, etica ed eugenetica nel bel film stasera in tv con Ethan Hawke e Jude Law (Di lunedì 17 agosto 2020) Le prime scene di Gattaca - La Porta Dell’Universo mostrano Vincent Freeman (Ethan Hawke) che si lava o per meglio dire “striglia” meticolosamente, asportando qualunque impurità, frammento di pelle, peluria, forfora dal proprio corpo, che sotto una luce bluastra risulta liscio e perfetto, quasi metallico, innaturale. È obbligato a fare ciò perché non deve lasciare alcuna traccia di sé. Nel mondo “in un futuro non troppo lontano” di Gattaca, l’ingegneria genetica ha preso il sopravvento: ogni nuovo nato è concepito in provetta, per evitare qualunque malformazione genetica. Vincent, al contrario, è uno degli ultimi “nati per fede”, dall’atto d’amore non programmato dei suoi ... Leggi su optimagazine

