Friedkin Group nuovo proprietario dell'A.S. Roma (Di lunedì 17 agosto 2020) Roma (ITALPRESS) – Dopo nove anni di James Pallotta, l'A.S. Roma cambia proprietà. Con un tweet, il club giallorosso annuncia l'inizio di una nuova era societaria. “Ufficiale: il Friedkin Group è il nuovo proprietario dell'AS Roma”, è il ‘cinguettiò dei capitolini. Il Friedkin Group ha annunciato l'acquisizione, attraverso la Romulus and Remus Investments LLC, di circa l'86,6% del capitale sociale del Club e, inoltre, lancerà un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria sulle rimanenti azioni ordinarie rappresentative di circa il 13,4% del capitale sociale. “Siamo entusiasti di unirci alla famiglia dell'A.S. Roma e, ... Leggi su iltempo

