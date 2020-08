Friedkin è il nuovo proprietario della Roma: closing terminato, si attende l’ufficialità (Di lunedì 17 agosto 2020) E’ terminato alle 15.30 il closing per il passaggio di proprietà della Roma: Friedkin è il nuovo proprietario, si attende soltanto l’ufficialità. Il tutto è cominciato questa mattina alle 11, con il collegamento Roma-Londra-Houston tra gli avvocati di Pallotta e quelli del texano. Poco fa è stato formalizzato il passaggio e si attende adesso la chiusura della borsa per l’annuncio ufficiale e un breve video messaggio con il primo saluto di Friedkin ai tifosi giallorossi. Roma-Friedkin, il piano quinquennale dell’americano: dal ds alla panchina Roma, da Pallotta a ... Leggi su calcioweb.eu

Alle 12.30 piccolo break negli uffici di Roma. Due camerieri di un ristorante poco lontano da piazza di Spagna hanno portato al quinto piano del civico 66 due vassoi di panini prosciutto e mozzarella ...Appuntamento stamattina in pieno centro, a cento metri da Piazza di Spagna: nello studio DLA Piper, al quinto piano di via Due Macelli 66, il closing per il passaggio di proprietà della Roma. L'addio ...