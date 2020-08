Fratelli d’Italia, Paolucci: “Ferragosto nervoso per i mastelliani” (Di lunedì 17 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – “Dispiace che gli esponenti Mastelliani di Noi Campani ed affini, complice il caldo ferragostano, abbiano intrapreso una dialettica elettorale becera e personalistica. La critica politica è il sale della democrazia e Mastella, che si definisce “moderato” per cultura politica, dovrebbe spiegarlo ai suoi sodali”. Inizia così una di Federico Paolucci, portavoce provinciale Fratelli d’Italia Sannio. “Non accettare che l’avversario esprima il proprio giudizio politico – continua Paolucci – e replicare sul piano personalistico, come è accaduto nei confronti del nostro candidato alle regionali Domenico Matera, con argomentazioni peraltro infondate, è un evidente segnale di debolezza e di nervosismo che, pertanto, non ... Leggi su anteprima24

