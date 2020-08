Francesco Cossiga non era come gli altri (Di lunedì 17 agosto 2020) Dieci anni fa morì uno dei personaggi politici più singolari e controversi della Prima Repubblica Leggi su ilpost

VittorioSgarbi : In diretta da Santu Lussurgiu (Oristano) con il giornalista Anthony Muroni per ricordare Francesco Cossiga.… - Piero351516325 : RT @gbarbacetto: Qualcuno in questi giorni dice di rimpiangere Francesco Cossiga. Davvero possiamo riuscirci? Ecco alcune cose da non dimen… - bovigus1 : RT @gbarbacetto: Qualcuno in questi giorni dice di rimpiangere Francesco Cossiga. Davvero possiamo riuscirci? Ecco alcune cose da non dimen… - kiara86769608 : RT @gbarbacetto: Qualcuno in questi giorni dice di rimpiangere Francesco Cossiga. Davvero possiamo riuscirci? Ecco alcune cose da non dimen… - Marcell78225090 : RT @gbarbacetto: Qualcuno in questi giorni dice di rimpiangere Francesco Cossiga. Davvero possiamo riuscirci? Ecco alcune cose da non dimen… -