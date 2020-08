Francesca Cipriani, la soffiata bomba fa il giro della rete. Per lei un’investitura in piena regola (Di lunedì 17 agosto 2020) Nei giorni scorsi l’estroversa Francesca Cipriani ha fatto spaventare tutti i suoi fan. Stando ad alcune indiscrezioni riportate da ‘Il Sussidiario.net’, il personaggio televisivo non è stato bene in questi giorni e ha temuto che potesse esserci stato qualcosa di serio. Infatti, pare proprio che si sia dovuta sottoporre anche al tampone per capire se avesse contratto il coronavirus. Ma poi fortunatamente è giunto un messaggio rassicurante da parte della giovane, che ha confermato di non essere ammalata. La Cipriani, dopo aver affermato: “Tanta paura”, ha tranquillizzato i suoi fan affermando che è arrivato l’esito del tampone, che è risultato fortunatamente negativo. Anche i suoi ammiratori si sono potuti rasserenare. Adesso però è ... Leggi su caffeinamagazine

mesonorotta : Francesca Cipriani io ti amo - luckytroyex : RT @TRASHPERSON18: Isola Dei Famosi 13 (2018): il The Best di Francesca Cipriani - zazoomblog : Francesca Cipriani senza freni: curve bollenti in evidenza fan scatenati! - #Francesca #Cipriani #senza #freni: - dimuz7 : RT @Vip5Gf: SPOILER ???? Bombastica, simpatica, divertente ed esplosiva, sono tanti gli aggettivi che potremmo attribuire a Francesca Ciprian… - Vip5Gf : SPOILER ???? Bombastica, simpatica, divertente ed esplosiva, sono tanti gli aggettivi che potremmo attribuire a Franc… -

Ultime Notizie dalla rete : Francesca Cipriani Francesca Cipriani, il costume si sfila: il décolleté è esplosivo – FOTO Inews24 La pupa e il secchione, Francesca Cipriani confermata? Lo spiffero

È ormai ufficiale che si farà la prossima edizione de La Pupa e il Secchione e viceversa. Dopo il successo della scorsa edizione presentata da Paolo Ruffini con Francesca Cipriani, Mediaset ha deciso ...

Festival internazionale della danza e delle danze: serata d'apertura con Carla Fracci

L’evento avrà inizio nella Piazza del Comune di Nepi e vedrà la presenza di Carla Fracci, che per l’occasione il Sindaco vuole omaggiare della cittadinanza onoraria, insieme al direttore artistico del ...

È ormai ufficiale che si farà la prossima edizione de La Pupa e il Secchione e viceversa. Dopo il successo della scorsa edizione presentata da Paolo Ruffini con Francesca Cipriani, Mediaset ha deciso ...L’evento avrà inizio nella Piazza del Comune di Nepi e vedrà la presenza di Carla Fracci, che per l’occasione il Sindaco vuole omaggiare della cittadinanza onoraria, insieme al direttore artistico del ...