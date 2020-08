Franca Valeri, Ferzan Ozpetek svela: "L'avrei voluta per Mine Vaganti, poi rinunciai" (Di lunedì 17 agosto 2020) Il regista Ferzan Ozpetek ha voluto ricordare Franca Valeri, raccontando quella volta in cui avrebbe voluta scritturare l'attrice scomparsa per il film Mine Vaganti. L'attrice Franca Valeri non ha soltanto segnato un'epoca cinematografica, ma anche i ricordi di molti suoi rappresentanti. Tra questi, il regista Ferzan Özpetek, che ha voluto raccontare un aneddoto in merito al film di Mine Vaganti. Nell'intervista a Il Messaggero, il noto regista Ferzan Özpetek di ritorno dalle vacanze, ha voluto confessare il dolore di aver perso alcune persone care, tra cui la grande Franca Valeri, venuta a mancare una settimana fa circa, dopo ... Leggi su movieplayer

