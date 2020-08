Fotosintesi: usare l’energia solare per produrre idrogeno combustibile (Di lunedì 17 agosto 2020) La Fotosintesi delle piante potrebbe essere la chiave di volte approntare un processo che utilizza la l’energia solare per produrre idrogeno combustibile da utilizzare per produrre energia pulita Da molto tempo l’uomo cerca di carpire i segreti della natura per poterli sfruttare a sua vantaggio, infatti dopo anni di perfezionamento i processi biologici hanno raggiunte un’efficienza notevolmente più elevata di qualsiasi macchina artificiale. Un esempio è la Fotosintesi che riesce a sfruttare in maniera molto efficacie l’energia solare a vantaggio delle piante. La produzione di energia pulita, libera dai carburanti fossili, è una delle sfide dei prossimi decenni perché può garantire una migliore ... Leggi su tuttotek

Un additivo speciale per coltivare Cannabis

Ogni pianta per vivere ha bisogno di quattro elementi fondamentali: acqua, luce, anidride carbonica e nutrimenti. È grazie a questi primi tre elementi che può avvenire la fotosintesi, essenziale per l ...

