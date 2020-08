Fotografo delle cerimonie positivo al Covid viola la quarantena e continua a lavorare (Di lunedì 17 agosto 2020) Un Fotografo professionista, spesso in servizio all’interno del ‘Castello delle cerimonie’, la struttura La Sonrisa di Sant’Antonio Abate, in provincia di Napoli, adesso sottoposta a zona rossa, è risultato positivo al coronavirus. Nonostante fosse in attesa del risultato del tampone, l’uomo ha però violato la quarantena per recarsi, per lavoro, a un matrimonio e a un battesimo. Quando è arrivato il risultato del tampone era già tardi e il professionista ha capito di aver corso dei rischi partecipando a cerimonie con decine di persone. Per l’uomo è scattata la denuncia.Il “castello”, reso famoso a livello nazionale dalla trasmissione “Il Boss delle ... Leggi su huffingtonpost

HuffPostItalia : Fotografo delle cerimonie positivo al Covid viola la quarantena e continua a lavorare - NiccoColo : RT @HuffPostItalia: Fotografo delle cerimonie positivo al Covid viola la quarantena e continua a lavorare - aranciaverde : RT @HuffPostItalia: Fotografo delle cerimonie positivo al Covid viola la quarantena e continua a lavorare - alessandro_rota : RT @HuffPostItalia: Fotografo delle cerimonie positivo al Covid viola la quarantena e continua a lavorare - Dome689 : RT @HuffPostItalia: Fotografo delle cerimonie positivo al Covid viola la quarantena e continua a lavorare -