Fortnite sta per ricevere il costume di Joker nel bundle 'Ride bene chi ride ultimo' (Di lunedì 17 agosto 2020) Warner Bros. Interactive Entertainment, Epic Games e DC annunciano un nuovo bundle per Fortnite, intitolato ride bene chi ride ultimo, il più recente frutto della collaborazione per la distribuzione al dettaglio di Fortnite a livello globale. Il nuovo pacchetto a tema DC Super-Villain avrà un prezzo di vendita consigliato di €29,99 e i giocatori potranno acquistarlo per i dispositivi della famiglia Xbox One (Xbox Series X inclusa), PlayStation 5, PlayStation 4 e Nintendo Switch dal 17 novembre 2020. I giocatori potranno acquistare e scaricare digitalmente il bundle ride bene chi ride ultimo nello ... Leggi su eurogamer

Warner Bros. Interactive Entertainment, Epic Games e DC annunciano un nuovo bundle per Fortnite, intitolato Ride bene chi ride ultimo, il più recente frutto della collaborazione per la distribuzione a ...

Gli iPhone con Fortnite installato spuntano su eBay a prezzi folli

Chi avrebbe mai pensato che un iPhone con Fortnite installato potesse valere quasi una fortuna su eBay, una conseguenza stravagante della guerra totale di Epic Games contro le tariffe di Apple e Googl ...

