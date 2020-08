Formula 1, Brawn senza giri di parole: “la Ferrari ha scaricato Vettel, adesso sarà difficile gestirlo” (Di lunedì 17 agosto 2020) La situazione che si respira in casa Ferrari è ormai sotto gli occhi di tutti, Sebastian Vettel vive da separato in casa e non perde occasione per lanciare frecciatine al proprio team. Non passa week-end in cui Binotto non debba mettere una pezza alle parole del tedesco, ormai fuori dalle dinamiche del Cavallino. Bryn Lennon/Getty ImagesUn rapporto ormai consumato che Ross Brawn ha paragonato ad una ben precisa situazione: “Vettel e la Ferrari sono in quel momento in cui i documenti del divorzio sono tutti stati ultimati, ma devono essere ancora ratificati. La chimica tra il team e il pilota è importante, si vince insieme e si perde insieme. Gestire queste dinamiche è sempre delicato. Quando un pilota viene scaricato da una ... Leggi su sportfair

FormulaPassion : #F1: #Brawn e le pene del divorzio tra #Vettel e la #Ferrari - zazoomblog : Formula 1 Ross Brawn non ha dubbi: “Max Verstappen mi ricorda Michael Schumacher è sensazionale” - #Formula #Brawn… - zazoomblog : Formula 1 – Ross Brawn: “La Ferrari dovrebbe aiutare Vettel. Occorre un confronto” - #Formula #Brawn: #Ferrari… - monica_vecchi : F1, Brawn: 'Serve un confronto tra Ferrari e Vettel' - Tuttosport - realferrarista : RT @FormulaPassion: #F1 | Ross Brawn ha tracciato un'interessante somiglianza tra Max #Verstappen e Michael #Schumacher -

Ultime Notizie dalla rete : Formula Brawn Formula 1, Brawn senza giri di parole: “la Ferrari ha scaricato Vettel, adesso sarà difficile gesti ... SportFair Brawn: Vettel, la Ferrari e le pene del divorzio

Ieri Sebastian Vettel è stato interpellato dal muretto quando era ormai convinto che la sua gara era impostata sulle due soste, ma di fronte alla richiesta del suo ingegnere di pista ha con ottima pre ...

Ferrari, il commento di Carlo Vanzini dopo il GP Spagna: "E' dura, ma serve una risposta"

Faccio fatica a interpretare il momento Ferrari, senza dubbio uno dei peggiori della sua storia. Ho iniziato a seguire la Formula 1 nel 1997 e una situazione così difficile c’era nel 2009, ma lo era p ...

Ieri Sebastian Vettel è stato interpellato dal muretto quando era ormai convinto che la sua gara era impostata sulle due soste, ma di fronte alla richiesta del suo ingegnere di pista ha con ottima pre ...Faccio fatica a interpretare il momento Ferrari, senza dubbio uno dei peggiori della sua storia. Ho iniziato a seguire la Formula 1 nel 1997 e una situazione così difficile c’era nel 2009, ma lo era p ...