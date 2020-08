Fisco, MEF: entrate in calo di oltre 24 miliardi nel primo semestre (Di lunedì 17 agosto 2020) (Teleborsa) – Nei primi sei mesi dell’anno si sono registrate minori entrate tributarie e contributive per 24,2 milioni di euro, con un calo del 7,4% rispetto all’analogo periodo del 2019. Lo rende noto il Ministero dell’Economia e delle Finanze spiegando che il dato tiene conto della variazione negativa del 5,8% (-12.211 milioni di euro) delle entrate tributarie e della diminuzione delle entrate contributive del 10,4% (-11.983 milioni di euro). “L’importo delle entrate tributarie – precisa il MEF – comprende anche i principali tributi degli enti territoriali e le poste correttive, quindi integra il dato già diffuso con la nota del 6 luglio scorso”. Leggi su quifinanza

