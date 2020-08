Fiorentina, c’è la volontà di Javi Martinez a vestire la maglia viola (Di lunedì 17 agosto 2020) La Fiorentina avrebbe ricevuto la disponibilità di Javi Martinez a vestire la maglia viola secondo quanto riportato da Sky Sport Secondo quanto riportato da Sky Sport, il centrocampista del Bayern Monaco, Javi Martinez avrebbe dato la sua disponibilità al trasferimento in viola. L’affare resta complicato a causa della richiesta economica della squadra tedesca ma la volontà del giocatore, fortemente consigliato da Frank Ribery, potrebbe fare la differenza. Il contratto del centrocampista scade inoltre nel 2021 e il Bayern Monaco non vorrebbe perdere Javi Martinez a parametro zero. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

EmilioFarina : @fbmaarket C'è l'outsider italiana ragazzi a detta di @AlessioBuzzanca. Una non ancora uscita sui giornali con la f… - DaveMcFly23 : @Susanna03447691 @PietroLazze @GiubbiLorenzo @barni_davide @Fiorentina_ole @Piccio971 A vedere un giocato FORTE e p… - StefanoDelCoro2 : #Fiorentina in ritardo sul mercato? C'è qualcosa che viene spesso dimenticato nelle analisi sui viola - matty23_ : C'è a dire che la Fiorentina zitta zitta sta costruendo una buon squadra (ambraba, javi Moreno) mentre maolo paldin… - Fiorentinanews : Incontro #Fiorentina-#Empoli: C'è Ricci in ballo. I tanti giovani viola che piacciono agli azzurri e può nascere un… -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina c’è Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo Corriere della Sera