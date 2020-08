Finale andata playoff Serie B, lo Spezia vince 1-0 a Frosinone (Di lunedì 17 agosto 2020) Frosinone (ITALPRESS) – Lo Spezia si aggiudica il primo dei due atti della Finale dei playoff di Serie B. Battuto di misura un Frosinone deludente e troppo poco cinico. Gli uomini di Italiano sbloccano la gara nel primo tempo con Gyasi, amministrando l’1-0 in trasferta sino al triplice fischio. Tra quattro giorni ai liguri basterà non perdere con due gol di scarto per fare il grande salto in Serie A, mentre la squadra di Nesta è costretta ad una rimonta come accaduto in semiFinale con il Pordenone. Il tridente messo in campo da mister Italiano crea fin da subito grossi grattacapi alla difesa avversaria. Al 10′ Gyasi colpisce di testa non trovando lo specchio, decidendo di farsi perdonare una decina di minuti dopo: ... Leggi su ilcorrieredellacitta

