Film Stasera in Tv – Quello che non so di lei – Trailer, Dove vederlo ed orario (Di lunedì 17 agosto 2020) Stasera in tv il Film Quello che non so di lei. Coproduzione italiana, francese e polacca del 2017 per la regia di Roman Polanski con Emmanuelle Seigner, Eva Green, Vincent Perez, Dominique Pinon nei ruoli principali. Il Film è basato sul romanzo Da una storia vera di Delphine de Vigan. Il Film è stato presentato in anteprima, fuori concorso, al Festival di Cannes 2017. Quello che non so di lei – Trama Delphine è una scrittrice di successo. Il suo ultimo romanzo, Quello più personale in cui racconta la storia della sua famiglia, è diventato un best-seller mondiale. Scrivendolo si è messa completamente a nudo, al punto da essere accusata di aver strumentalizzato il suo dolore. Tutti aspettano un suo nuovo romanzo, ma ... Leggi su giornal

Ultime Notizie dalla rete : Film Stasera Film stasera in TV da non perdere oggi, lunedì 17 agosto Sky Tg24 I Blues Brothers su Iris stasera: storia di un capolavoro che è molto più politico di quel che sembra

Nel 1978, l’anno di «Animal House», John Belushi e Dan Aykroyd creano per la popolarissima trasmissione tv Saturday Night Live i personaggi di Jake “Joliet” ed Elwood Blues, ribattezzati dal composito ...

Gattaca, scienza, etica ed eugenetica nel bel film stasera in tv con Ethan Hawke e Jude Law

Le prime scene di Gattaca – La Porta Dell’Universo mostrano Vincent Freeman (Ethan Hawke) che si lava o per meglio dire “striglia” meticolosamente, asportando qualunque impurità, frammento di pelle, p ...

