FIFA 21: svelate le dimensioni del nuovo gioco di EA (Di lunedì 17 agosto 2020) A causa della pandemia COVID-19, le stagioni sportive in tutto il mondo hanno visto alcune battute d'arresto e rinvii che, a loro volta, hanno influenzato il ciclo annuale del lancio di videogiochi sportivi. FIFA 21, ad esempio, arriverà un po' più tardi del normale, ma comunque arriverà.Ora sappiamo anche quali saranno le dimensioni del nuovo gioco di EA Sports. Grazie all'elenco aggiornato su Microsoft Store, scopriamo che su Xbox One, la dimensione del file di installazione di FIFA 21 sarà di 50,01 GB, più o meno la stessa dimensione di FIFA 20, che pesa poco meno di 50 GB. Probabilmente possiamo aspettarci la stessa dimensione per il file di installazione su PS4.Leggi altro... Leggi su eurogamer

