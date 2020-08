Festa in discoteca a Porto Rotondo, giovani romani positivi al Covid, comitiva in quarantena: scatta l’allarme (Di lunedì 17 agosto 2020) Covid, allarme per il cluster in discoteca e importato a Roma Mentre il governo fa i conti con le polemiche esplose dopo la chiusura delle discoteche – decisa domenica 16 agosto con un’ordinanza che scadrà il 7 settembre prossimo – continuano ad emergere focolai di Covid esplosi in locali notturni prima della stretta: uno di questi durante una Festa che si è tenuta l’8 agosto in una nota discoteca di Porto Rotondo, in Sardegna, che ora si sta rivelando in un incubo per una comitiva di otto ragazzi di Roma. Due di loro, tra i 18 e i 20 anni, hanno iniziato a sentirsi poco bene dopo il rientro nella capitale, quando erano già entrati in contatto con diverse persone, nonché con i familiari che hanno ... Leggi su tpi

