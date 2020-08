Federica Pellegrini Instagram selfie dall’alto pazzesco, fisico bestiale: «Che meraviglia» (Di lunedì 17 agosto 2020) Su Instagram Federica Pellegrini torna ad incantare con uno scatto mozzafiato. La nuotatrice italiana specializzata nello stile libero, di cui è la primatista mondiale in carica nei 200 m ed europea nei 400 m, fa sognare in costume. La 31enne ha postato sul suo profilo un selfie dall’alto che la mostra intenta a prendere il sole in bikini. A colpire l’abbronzatura non proprio uniforme ed è stata, tra l’altro, la stessa campionessa a giocarci su, scherzando nel messaggio in calce al ritratto. leggi anche l’articolo —> Irene Capuano Instagram di schiena in costume, aspre critiche: «Perché metti queste foto?» Federica Pellegrini Instagram selfie ... Leggi su urbanpost

Eurosport_IT : 13 agosto 2008 - Olimpiadi di Pechino ?? ???? Nasce la stella più splendente del nuoto italiano... Federica Pellegrin… - aimneveruntrue : RT @Eurosport_IT: 13 agosto 2008 - Olimpiadi di Pechino ?? ???? Nasce la stella più splendente del nuoto italiano... Federica Pellegrini vinc… - AZagliani : RT @Swimbizitalia: VIDEO Matteo #Giunta al #FlashAcquatico: il calendario di Federica (Covid permettendo) - Swimbizitalia : VIDEO Matteo #Giunta al #FlashAcquatico: il calendario di Federica (Covid permettendo) - Nuotomania : DA OASPORT - #Nuoto #BenedettaPilato #FedericoBurdisso #GiuliaSalin Nuoto, Settecolli 2020. Largo ai giovani ma per… -