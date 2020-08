Febbre in vacanza: cosa fare se si hanno i sintomi da Covid-19 (Di lunedì 17 agosto 2020) Può capitare di avere la Febbre in vacanza. Come dobbiamo comportarci se si hanno i sintomi da Covid-19? Ecco come procedere. Per molti italiani non è ancora arrivato il momento delle tante ‘agognate’ ferie. Dopo un inverno più lungo del solito che ci ha visto costretti a casa a causa dell’emergenza Coronavirus ora finalmente si … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

BeJustMe : @CicRosina Ma nemmeno la prima secondo me, se non si è congiunti e sotto o stesso tetto, o comunque hai rapporti so… - Chiedonoperme : RT @Zedar73: @leo_eldritch @MargheritaManzi @perchetantodio @stanzaselvaggia Il buon vecchio mal di gola con annesso naso gocciolante da fr… - Zedar73 : @leo_eldritch @MargheritaManzi @perchetantodio @stanzaselvaggia Il buon vecchio mal di gola con annesso naso goccio… - PatriziaOrlan11 : RT @afgianas: @Miti_Vigliero Un amico di mio figlio, rientrato da vacanza in #Croazia, 7 giorni dopo ha tosse e febbre, risulta positivo, l… -

Ultime Notizie dalla rete : Febbre vacanza Coronavirus nel Napoletano, rientrano positivi dalle vacanze con tosse e febbre: uno ha 18 anni Teleclubitalia.it Covid-19 a Pomezia, positivo un ragazzo rientrato da una vacanza in Grecia

Pomezia – “Sono 4 i cittadini attualmente positivi al Covid-19. Il nuovo caso registrato è di un ragazzo appena rientrato da un viaggio in Grecia, attualmente in isolamento domiciliare”. A darne notiz ...

Roma: la pandemia, le vacanze e il ritorno al passato

Questa strana estate, che dovrebbe essere post-covid, ma che resta sospesa tra il durante e il post, ci regala cambiamenti, giorno per giorno, di cose che ritenevamo ovvie, scontate, eterne e che tutt ...

Pomezia – “Sono 4 i cittadini attualmente positivi al Covid-19. Il nuovo caso registrato è di un ragazzo appena rientrato da un viaggio in Grecia, attualmente in isolamento domiciliare”. A darne notiz ...Questa strana estate, che dovrebbe essere post-covid, ma che resta sospesa tra il durante e il post, ci regala cambiamenti, giorno per giorno, di cose che ritenevamo ovvie, scontate, eterne e che tutt ...