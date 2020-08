“Fatto fuori”. Pierluigi Diaco, la voce era nell’aria e adesso arriva la conferma: rivolta sui social (Di lunedì 17 agosto 2020) Una notizia che era nell’aria e che adesso si concretizza. Per Pierluigi Diaco si apre una stagione difficile. Non sono bastati gli ascolti, i record e un fiume di applausi per strappare un anno in più. Con sommo dispiacere del pubblico che dal lunedì al venerdì è solito trascorrere delle ore insieme a Pierluigi Diaco e al suo Io e Te, nei palinsesti Rai 2021 non ve n’è traccia. La notizia ha mandato in subbuglio i fan e incendiato i social che hanno mostrato tutto il loro disappunto. Il futuro per Pierluigi Diaco è incerto tanto che alcune settimane fa ha dichiarato durante la trasmissione che fino al 4 settembre sarà impegnato con Io e Te, e poi potrà avere tutto il tempo necessario ... Leggi su caffeinamagazine

