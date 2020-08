Famiglia dispersa a causa delle nebbia sul monte Aiona: ricerche concitate in corso (Di lunedì 17 agosto 2020) ricerche in corso da parte dei Vigili del fuoco sul monte Aiona, nell’entroterra di Chiavari: si cerca di rintracciare una Famiglia dispersa nei boschi durante una gita da questa mattina. I vigili del fuoco sono riusciti a comunicare con uno dei membri del gruppo e a farsi trasmettere le coordinate di posizione tramite una app, dati che hanno permesso di inviare squadre da terra e un elicottero nel tentativo di raggiungere in più breve tempo possibile la Famiglia. Sul posto stanno operando a piedi una squadra di Chiavari e il soccorso alpino.L'articolo Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

