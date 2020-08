Export vino, per prima volta da 30 anni calano vendite (Di lunedì 17 agosto 2020) Le vendite di vino italiano nel mondo sono in calo del 4%, con una storica inversione di tendenza che non ha precedenti negli ultimi 30 anni, a causa delle difficoltà registrate dalla ristorazione in tutto il mondo per l’emergenza coronavirus. È quanto emerge da un’analisi di Coldiretti sulla base dei dati Istat relativi ai primi cinque mesi dell’anno. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

In Francia si vendemmia sempre prima: la colpa è del riscaldamento globale

Sono già iniziate le vendemmie in Francia: a causa di una primavera storicamente molto calda e, nel giro degli ultimi anni, dell’accelerazione del riscaldamento climatico, la raccolta dell’uva sta ini ...

