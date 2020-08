Ewan McGregor, divisione totale: all’ex moglie anche la metà dei guadagni dai film (Di lunedì 17 agosto 2020) Questo a me, quest’altro a te. Dopo tre anni di incontri tra avvocati e calcolatrici, Ewan McGregor e Eve Mavrakis hanno finalizzato ufficialmente il loro divorzio. Secondo quanto riportato da People, infatti, i due – che sono stati sposati dal 1995 al 2017 – sarebbero arrivati a un accordo definitivo sia sulla custodia di Anouk (l’unica minorenne delle quattro figlie) che sulla equa divisione del patrimonio. Leggi su vanityfair

Questo a me, quest’altro a te. Dopo tre anni di incontri tra avvocati e calcolatrici, Ewan McGregor e Eve Mavrakis hanno finalizzato ufficialmente il loro divorzio. Secondo quanto riportato da People, ...Tante idee sul tavolo per Ben Solo, dal prequel alla serie tv. Rumors insistenti anche per l'inizio delle riprese di Obi-Wan Kenobi con Ewan McGregor e per lo show dedicato a Ezra Bridger e Thrawn The ...